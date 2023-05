Μέγκαν και Χάρι απειλούν τους παπαράτσι αλλά παίρνουν τρομερή απάντηση!

Tο θρίλερ με το κυνηγητό του Χάρι και της Μέγκαν με τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Νέας Υόρκης συνεχίζεται τόσο στα σάιτ όσο και τα εξώφυλλα των εφημερίδων. Οι Σάσεξ κατηγόρησαν -μέσω διαρροών φίλων τους στην ιστοσελίδα ΤMZ- ότι μετά την βράβευση της Μέγκαν στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη Τρίτη, ορδές από παπαράτσι κυνήγησαν το αυτοκίνητο τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης για δύο ώρες, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και κόντεψαν να προκαλέσουν δεκάδες ατυχήματα με όσους βρέθηκαν στο δρόμο τους.

Το δημοσίευμα, όπως ήταν αναμενόμενο, το πήραν τα βρετανικά ταμπλόιντ τα οποία και πάσχισαν να βρουν όσα στοιχεία μπορούσαν για να βγάλουν ψεύτες τους Σάσεξ. Ως γνωστόν ο Χάρι και η Μέγκαν συμμετέχουν σε τρεις μεγάλες ομαδικές μηνύσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο σχεδόν των βρετανικών ταμπλόιντ.

