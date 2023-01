Μέμφις- Τάιρ Νίκολς: Οι αστυνομικοί είχαν το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο – Μέλη της ομάδας Scorpion

Άμεσες εξελίξεις παρατηρούνται στο Μέμφις των ΗΠΑ, ύστερα από τη σοκαριστική εν ψυχρώ δολοφονία του Τάιρ Νίκολς από τέσσερις αστυνομικούς.

Μέλη της ομάδας Scorpion, που είχε ιδρυθεί τον Οκτώβριο του 2021, για ν’ αντιμετωπίσει την αύξηση της εγκληματικότητας στο Μέμφις, ήταν οι αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν άγρια, στις 7 Ιανουαρίου, τον 29χρονο Αφροαμερικανό Τάιρ Νίκολς, με αποτέλεσμα εκείνος ν’ αφήσει την τελευταία του πνοή, τρεις ημέρες αργότερα, στο νοσοκομείο, στο οποίο οδηγήθηκε βαρύτατα τραυματισμένος.

Η ομάδα είχε ιδρυθεί μετά τον αριθμό ρεκόρ ανθρωποκτονιών για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 2021, με τους κατοίκους του Μέμφις να ζητούν μέτρα.

Πήρε το όνομά της από το αρκτικόλεξο της επιχείρησης Street Crimes Operation to Restore Peace In Our Neighborhoods (μτφ. Επιχείρηση αντιμετώπισης του εγκλήματος για να αποκατασταθεί η ειρήνη στις γειτονιές μας).

Αστυνομικός που συνταξιοδοτήθηκε το 2021 από το τμήμα του Μέμφις δήλωσε στο Sky News ότι συνάδελφοί του που παραμένουν στο σώμα, του είχαν μεταφέρει ότι η ομάδα Scorpion ήταν γνωστή για το δόγμα «μηδενικής ανοχής» που, κατά τον ίδιο, σημαίνει ότι οι αστυνομικοί σε αυτήν «κάνουν ό,τι θέλουν, για να προχωρήσουν σε συλλήψεις».

Έτσι, ίσως, να εξηγείται και η αγριότητα με την οποία χτύπησαν τον Τάιρ Νίκολς υποχρεώνοντας την αστυνομία του Μέμφις -μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο από όσα συνέβησαν στις 7 Ιανουαρίου- να προχωρήσει στη διάλυση της ομάδας.

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Tyre Nichols Police beating pic.twitter.com/DE89w2Asoi — 𝓒𝓻𝓲𝓽𝓲𝓬𝓪𝓵 𝓑𝓮𝓪𝓼𝓽 (@xCriticalBeast) January 28, 2023

Πηγή: protothema.gr