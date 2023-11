Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι χτύπησε ασθενοφόρο – Υποστηρίζει ότι μετέφερε τρομοκράτες της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος έπληξε ένα ασθενοφόρο στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, καθώς υποστήριξε ότι «το χρησιμοποιούσε ένας τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

Νωρίτερα, ο Κούντρα είχε ανακοινώσει ότι ασθενοφόρα θα μετέφεραν βαριά τραυματισμένους Παλαιστίνιους που χρειάζεται να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο, από την πολιορκημένη Πόλη της Γάζας στα νότια του θύλακα.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι κρύβει τα κέντρα διοίκησης και τις εισόδους των σηράγγων της στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Η οργάνωση, αλλά και η διοίκηση του νοσοκομείου διαψεύδουν ότι χρησιμοποιείται ως βάση για τους ισλαμιστές μαχητές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο Reuters δείχνουν αιμόφυρτους ανθρώπους ξαπλωμένους δίπλα σε ένα ασθενοφόρο σε έναν δρόμο της πόλης και άλλοι τρέχουν να τους βοηθήσουν.

Όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ, στρατιώτες του εκτίμησαν ότι μια μονάδα της Χαμάς που βρισκόταν κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου στη Γάζα θα χρησιμοποιούσε το ασθενοφόρο αυτό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης ότι έχει πληροφορίες ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποιεί ασθενοφόρα για να μεταφέρει μαχητές και όπλα.

Στο μεταξύ οι παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν σήμερα ότι το Ισραήλ έπληξε ένα κομβόι ασθενοφόρων που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν νότια, μεταφέροντας τραυματίες.

«Ο κατακτητής στόχευσε το κομβόι σε περισσότερες από μία τοποθεσίες, έξω από τις πύλες του νοσοκομείου Αλ Σίφα», ανέφερε ο Άσραφ Αλ Κούντρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

