Μιλάνο: Τραγωδία με 16χρονη – Την καταπλάκωσε δέντρο ενώ κοιμόταν στη σκηνή της – ΦΩΤΟ

Τραγωδία με μια νεαρή, 16 ετών, που έχασε τη ζωή της στο Μιλάνο, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.

Η άτυχη νεαρή καταπλακώθηκε, ενώ κοιμόταν μέσα στην σκηνή της, από δέντρο που έπεσε εξαιτίας του σφοδρού ανέμου, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη της στην οικογένεια της δεκαεξάχρονης. «Το κύριο θέμα είναι η ανάγκη παρεμβάσεων για την ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Χρειάζονται μεγάλα ποσά και συχνά δεν υπάρχει άμεση θετική επίπτωση στην κοινή γνώμη. Όταν αποφεύγεται μια τραγωδία από φυσική καταστροφή, δεν το μαθαίνει κανείς», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Την περασμένη νύχτα, μια ακόμη νεροποντή έπληξε την περιοχή της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Η κακοκαιρία συνεχίζει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην περιφέρεια του Μιλάνου, με διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και στην λειτουργία του δικτύου δημοτικών συγκοινωνιών.

Shocking images from #Milano where a storm tore down so many trees. Never seen anything like that in the 28 years I lived there. https://t.co/wSR7MQItYJ

— Giulio Mattioli (@giulio_mattioli) July 25, 2023