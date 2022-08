 Μίσιγκαν: Ένα 14χρονο κορίτσι νεκρό – Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα από την ισχυρή καταιγίδα

Σαρώνουν οι ισχυρές καταιγίδες το Μίσιγκαν, όπου ένα 14χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η καταιγίδα που έπληξε την αμερικανική πολιτεία ξερίζωσε δέντρα και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν περισσότερα από 375.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος.

@weatherchannel Strong a winds blow through Flint Michigan today because of the severe thunderstorm! Really wild! pic.twitter.com/iWTdNo0flv

Δεκάδες σχολεία στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μίσιγκαν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 20 στο Ντιτρόιτ, υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω του μπλακάουτ.

Στο Μονρόε, μια 14χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο που – λόγω των ισχυρών ανέμων – είχε πέσει στον δρόμο έξω από το σπίτι της. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή, η 14χρονη κατέληξε.

Καταιγίδες έπληξαν επίσης περιοχές του Ιλινόι, της Ιντιάνα και του Οχάιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Οχάιο, μια γυναίκα σκοτώθηκε από πτώση δέντρου.

NWSSPC : A severe thunderstorm watch has been issued for eastern portions of Lower Michigan into northwestern Ohio until 10 PM EDT. Damaging wind gusts up to 70 mph are the main hazard this afternoon and early evening. #miwx #ohwx pic.twitter.com/xvL9RBry9F

