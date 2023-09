Ναγκόρνο Καραμπάχ: Χιλιάδες Αρμένιοι κάτοικοι στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν την χώρα

Χιλιάδες Αρμένιοι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ τρέχουν στο αεροδρόμιο, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στην οποία κατέληξαν με το Αζερμπαϊτζάν.

Οι Αρμένιοι του θύλακα ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν τα όπλα στο πλαίσιο της εκεχειρίας η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Οι αυτονομιστές που διοικούν την αυτοαποκαλούμενη «Δημοκρατία του Αρτσάχ» (σ.σ. η ονομασία με την οποία αποκαλούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ οι αυτονομιστές) κάλεσαν τους 120.000 κατοίκους της περιοχής να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του θύλακα.

«Καλούμε για ακόμη μια φορά τους κατοίκους του Στεπανακέρτ να μην πανικοβληθούν και να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν την περιοχή», ανέφεραν οι αυτονομιστές.

Εικόνες από το Καραμπάχ δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους στο αεροδρόμιο, ορισμένοι έχουν μαζί τους μικρά παιδιά.

Nagorno Karabakh Armenians at the Stepanakert airport. Nothing to add. pic.twitter.com/qEPQ9NClmb

— Andranik Shirinyan 🇦🇲 (@Shirinyan) September 20, 2023