NASA: Προσγειώθηκε με κάψουλα το μεγαλύτερο δείγμα αστεροειδούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα διαστημικό σκάφος της NASA επέστρεψε στη Γη του μετά από επτά χρόνια, φέρνοντας πίσω μια κάψουλα με διαστημικό υλικό που οι επιστήμονες περίμεναν με ανυπομονησία.

Το δείγμα αστεροειδούς που έφερε η NASA από το διάστημα έπεσε με αλεξίπτωτο στην έρημο της Γιούτα την Κυριακή για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι επτά ετών.

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US’s first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt

— NASA (@NASA) September 24, 2023