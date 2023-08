ΝΑΤΟ: Συνεχάρη ξανά τους Τούρκους για την «Ημέρα της Νίκης» κατά των Ελλήνων

Η «Ημέρα της Νίκης» είναι μια από τις σημαντικότερες εθνικές εορτές στην Τουρκία, κατά την οποία τιμάται η νίκη επί των ελληνικών δυνάμεων, στη μάχη που διεξήχθη στις 30 Αυγούστου του 1922 στο Ντουμπλουπινάρ.

Το στρατηγεί του ΝΑΤΟ που εδρεύει στη Σμύρνη ευχήθηκε στους Τούρκους ανήμερα της εθνικής εορτής για τη μάχη που κέρδισαν με τους Έλληνες κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ της Μικράς Ασίας.

«Η LANDCOM εύχεται χρόνια πολλά για την Ημέρα της Νίκης και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έθνος που μας φιλοξενεί. Σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη ημέρα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία τους ως οικοδεσπότες μας εδώ στο LANDCOM» αναφέρει στο μήνυμά της στο Twitter η συμμαχική χερσαία διοίκηση του ΝΑΤΟ και συνεχίζει:

«Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει συμμετάσχει σε πολλαπλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και πάντα επιδεικνύει τον μεγάλο επαγγελματισμό και την επιμονή των στρατιωτών της. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι πιο δυνατά και ασφαλέστερα μαζί».

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.

On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023