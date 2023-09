Νότια Αφρική: Κύματα ύψους έως και 9,5 μέτρων χτύπησαν παραλιακές περιοχές – Δύο νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Tις παράκτιες περιοχές της Νότιας Αφρικής έπληξαν μεγάλα κύματα που προκλήθηκαν το Σαββατοκύριακο, από το φαινόμενο γνωστό ως «ανοιξιάτικη παλίρροια» αφήνοντας δύο νεκρούς και τραυματίζοντας αρκετούς, δήλωσαν οι αρχές τη Δευτέρα 18/09/2023. . Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους έως και 9,5 μέτρων, με ορισμένα να καταστρέφουν παραθαλάσσια κτίρια και να σαρώνουν αυτοκίνητα σε χώρους στάθμευσης.

Σε διάφορα σημεία σε όλη την ακτή, οι θάλασσες ξεσηκώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή, έσπασαν κάγκελα, δρόμους και κτίρια. Τα νερά σάρωσαν το σιδηροδρομικό δίκτυο, τους δρόμους, κτήρια ενώ παρέσυραν αυτοκίνητα.

Στον κόλπο του Γκόρντον κοντά στο Κέιπ Τάουν, το νερό παρέσυρε αυτοκίνητα και βύθισε εντελώς κάποια άλλα. Ζημιές παρατηρήθηκαν σε πολλά σημεία από τα περίχωρα του Κέιπ Τάουν στα νοτιοδυτικά μέσω της περιοχής διακοπών Garden Route και μέχρι την ανατολική ακτή της επαρχίας KwaZulu-Natal, δήλωσαν οι αρχές, μεταδίδει το Associated Press.

Τα βίντεο από τη στιγμή που τα κύματα χτύπησαν τις παραλιακές περιοχές της Νότιας Αφρικής κόβουν την ανάσα.

Shocking moment as a massive wave crashed into a South African beach restaurant, leaving several injured. pic.twitter.com/bT9K7vnEDe

