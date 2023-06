Οριστικό: Ο Ποστέκογλου στην Τότεναμ!

Ο 57χρονος Ελληνοαυστραλός τεχνικός αφήνει τη Σέλτικ μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν, κατά την οποία έκανε το τρεμπλ, και μετακομίζει στο Λονδίνο για να αναλάβει την Τότεναμ αντικαθιστώντας τον Αντόνιο Κόντε.

Όπως έγινε γνωστό, ο παλιός προπονητής της Παναχαϊκής, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Τότεναμ, με ισχύ από την 1η Ιουλίου.

«Ο Άγγελος φέρνει μια θετική νοοτροπία και ένα γρήγορο, επιθετικό στυλ παιχνιδιού. Έχει ισχυρό ιστορικό ανάπτυξης παικτών και κατανοεί τη σημασία του συνδέσμου από την ακαδημία – ό,τι είναι σημαντικό για τον σύλλογό μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Άγγελο μαζί μας καθώς προετοιμαζόμαστε για τη σεζόν που έρχεται», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λίβι.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023