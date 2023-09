Ουκρανία: Ανακατέλαβε το χωριό Αντρίιβκα ανατολικά της χώρας

Η Ουκρανία ανακατέλαβε το χωριό Αντρίιβκα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που βρίσκεται κοντά στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μπαχμούτ, δήλωσε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ.

«Η Αντρίιβκα είναι δική μας. Διασφαλίζουμε τις θέσεις μας», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

❗️The Armed Forces of 🇺🇦Ukraine are successful in the offensive south of Bakhmut — the General Staff of Ukraine

“They had partial success in the districts of Klishchiivka, Andriivka, Kurdyumivka of the Donetsk region, inflicting significant losses on the enemy in terms of… pic.twitter.com/fH0XlKfaH4

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 14, 2023