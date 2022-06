Ουκρανία: Βίντεο ντοκουμέντο από την πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με πυραύλους στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου και οι εικόνες είναι τρομακτικές.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο παρακάτω, από πλάνα καμερών ασφαλείας ενός πάρκου δίπλα στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη βόλτα τους ενώ ξαφνικά πέφτει ο πύραυλος πάνω στο κτήριο.

Αμέσως, οι άνθρωποι στο πάρκο αρχίζουν να τρέχουν τρομαγμένοι, να μαζεύουν τα παιδιά τους και να προσπαθούν να φύγουν μακριά ενώ πέφτει «βροχή» από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου. Ένας άνθρωπος, μάλιστα, στην προσπάθειά του να αποφύγει τα κομμάτια που πέφτουν, βουτάει στη λίμνη.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο:

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw

— Rob Lee (@RALee85) June 28, 2022