Παναμάς: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους

Από κάμερα επιβάτη καταγράφηκε η στιγμή που ένα μικρό αεροπλάνο τραντάζεται στον αέρα πριν από την αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στον Παναμά.

Ως εκ θαύματος, τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο Cessna Skyhawk δεν τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε σε μια λεωφόρο κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Άλμπρουκ έξω από την Πόλη του Παναμά τη Δευτέρα 1 Μαΐου.

Η τρομακτική προσπάθεια του πιλότου καταγράφεται στα πλάνα, ενώ οι επιβάτες ουρλιάζουν.

Passenger films their Cessna 172 crashing onto a highway near La Amistad in Panama City. The three passengers and pilot were treated for only minor injuries. pic.twitter.com/8rJSMCdlYo

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 2, 2023