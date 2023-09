Πλημμύρισε η Νέα Υόρκη: Η βροχή ενός μήνα έπεσε σε 3 ώρες – ΒΙΝΤΕΟ

Δρόμοι, μαγαζιά, σπίτια και μετρό πλημμύρισαν στη Νέα Υόρκη, μετά από ένα σαρωτικό βαρομετρικό που έπληξε την περιοχή, καθώς βροχή ενός μήνα έπεσε σε μόλις τρεις ώρες.

Όπως θα δείτε σε βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media, δρόμοι στο κέντρο (Μανχάταν) της Νέας Υόρκης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με αποτελέσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2O pic.twitter.com/xw1EgGvXmM

— philip lewis (@Phil_Lewis_) September 29, 2023