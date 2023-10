Πόλεμος στο Ισραήλ: Η αινιγματική απάντηση του ισραηλινού στρατού για την χερσαία επίθεση – Σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τη Γάζα – Σε Ισραήλ και Ιορδανία αύριο ο Μπάιντεν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν για την κατάρτιση σχεδίου προκειμένου να επιτραπεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Κατόπιν αιτήματός μας, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ (…) θα καταρτίσουν σχέδιο που θα επιτρέψει η ανθρωπιστική βοήθεια δωρητριών χωρών και πολυμερών οργανισμών να φθάσει στους άμαχους της (Λωρίδας της) Γάζας», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μαραθώνιες -σχεδόν εννιάωρες- συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πέμπτη ημέρα ασταμάτητων διπλωματικών επαφών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Μπλίνκεν είπε πως η αμερικανική και η ισραηλινή κυβέρνηση μοιράζονται την ανησυχία πως η Χαμάς θα προχωρήσει στην κατάσχεση ή την καταστροφή της βοήθειας που θα μπει στον θύλακα ή θα εμποδίσει τη διανομή της σε αυτούς που τη χρειάζονται.

«Αν η Χαμάς εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσής της, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το καταδικάσουμε» και «θα εργαστούμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να επαναληφθεί» κάτι τέτοιο, είπε ο κ. Μπλίνκεν.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει αεροπλανοφόρο με τη δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο και στέλνει ακόμα ένα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε πως η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων σκοπός είναι να έχει αποτρεπτικό ρόλο, όχι να αποτελέσει πρόκληση.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ακόμη ένα αμερικανικό πλοίο, το USS Bataan, κατευθύνεται προς το Ισραήλ μεταφέροντας μονάδα των πεζοναυτών και συνολικά 2.000 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Δεν του ανατέθηκε συγκεκριμένη αποστολή, αλλά μπορεί να διαδραματίσει ρόλο αν αποφασιστεί εκκένωση. Εξάλλου, οι ΗΠΑ έθεσαν σε επιφυλακή άλλους περίπου 2.000 στρατιωτικούς, ώστε να είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν μέσα σε 24 ώρες -αντί για 96, ως είθισται- στην περιοχή σε περίπτωση ανάγκης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ αύριο Τετάρτη για συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και για να διατρανώσει πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο κ. Μπάιντεν έχει σκοπό να εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες του για να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μακροσκελείς συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής στο Αμάν

Τζο Μπάιντεν: Στο Ισραήλ αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος – Η σοβαρότητα της σύγκρουσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που θα ταξιδέψει στο Ισραήλ αύριο Τετάρτη, θα πάει επίσης στο Αμάν, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, όπου θα έχει συναντήσεις με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο κ. Μπάιντεν στις συνομιλίες που θα έχει θα «επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειοψηφία του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα» του πολέμου.

Ο Μπάιντεν συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε χωριστά δελτία Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τις συνδιαλέξεις αυτές.

Ο κ. Μπάιντεν συζήτησε με τον κ. Σουντάνι τις προσπάθειες να αποτραπεί «η εξάπλωση της σύρραξης», αναφέρει δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Ενώ στη συνομιλία του με τον κ. Σίσι αναφέρθηκε στην ανάγκη να «προφυλαχθεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ευρύτερα», σημειώνεται σε δεύτερο δελτίο Τύπου.

Και στις δύο συνδιαλέξεις, πάντα κατά τις ανακοινώσεις της αμερικανικής προεδρίας, συζητήθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μέσω τηλεδιάσκεψης για να συμφωνήσουν σε κοινή προσέγγιση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έπειτα από ημέρες εσωτερικών διαμαχών και μικτών μηνυμάτων από τις Βρυξέλλες.

«Νιώσαμε την ανάγκη να βάλουμε τάξη», εξήγησε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Είναι ύψιστης σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (…) να αποκτήσει κοινή θέση και να υιοθετήσει μια ξεκάθαρη, κοινή πορεία δράσης που να αντιστοιχεί στην περιπλοκότητα της τρέχουσας κατάστασης», επεσήμανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην επιστολή που έστειλε στους ηγέτες των 27 κρατών μελών καλώντας τους στην τηλεδιάσκεψη.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκάλεσε σύγχυση αρχικά αναφορικά με το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους.

Ο Ούγγρος επίτροπος Όλιβερ Βαρχέλι ανακοίνωσε την αναστολή της βοήθειας, προκαλώντας την αντίδραση πολλών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη συνέχεια σε διευκρινίσεις, εξηγώντας ότι προχωρά στην «έκτακτη επανεξέταση» της αναπτυξιακής βοήθειας και προσθέτοντας ότι το πάγωμα δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη συνέχεια το Σάββατο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους θα τριπλασιαστεί και θα φτάσει τα 75 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο η φον ντερ Λάιεν δέχθηκε επικρίσεις από χώρες μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίσκεψή της την Παρασκευή στο Ισραήλ.

Έχοντας δίπλα της τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, ωστόσο δεν πρόσθεσε ότι η ΕΕ αναμένει από το εβραϊκό κράτος να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκή διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Δεν κατανοώ τι δουλειά έχει η πρόεδρος της Κομισιόν με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, για την οποία δεν είναι αρμόδια», κατήγγειλε η Γαλλίδα ευρωβουλεύτρια Ναταλί Λουαζό.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μάμερ υπερασπίστηκε το δικαίωμα της φον ντερ Λάιεν «να ταξιδεύει όπου θέλει». «Δεν θυμάμαι να επικρίνει κανείς την πρόεδρο επειδή πήγε στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου», τόνισε.

Η αντιπαράθεση οδήγησε στη σύγκληση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών, σήμερα στις 17:30 (ώρα Βρυξελλών, 18:30 ώρα Ελλάδας).

Πρέπει «να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε έναν δρόμο ώστε η συζήτηση να επικεντρωθεί στην κατάσταση και όχι στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μιλά για αυτή», εκτίμησε Ευρωπαίος διπλωμάτης κάνοντας λόγο για ένα «προβληματικό» επεισόδιο.

«Δεν είναι ώρα για αντικρουόμενα μηνύματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποφασιστική ηγεσία, επικεντρωμένη στην ειρήνη. Κάθε λεπτό που περνά οι άμαχοι πληρώνουν ένα ολοένα και πιο υψηλό τίμημα», προειδοποίησε ο Βιτόριο Ινφάντε της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam, η οποία αναγκάστηκε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στη Γάζα μετά την εντολή εκκένωσης του βόρειου τμήματος του παλαιστινιακού θύλακα που εξέδωσε το Ισραήλ.

Στην τηλεδιάσκεψή τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επικεντρωθούν στους τρόπους αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων της κρίσης, την ώρα που επίκειται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό στη Γάζα, την οποία βομβαρδίζει ανηλεώς. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, τουλάχιστον 2.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα μέχρι στιγμής.

Το ζήτημα μιας εκεχειρίας είναι επίσης πιθανό να συζητηθεί στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, όπως και οι διπλωματικές προσπάθειες και οι τρόποι ώστε να αποφευχθεί η περιφερειακή εξάπλωση της σύγκρουσης.

Οι εντάσεις και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών λόγω του πολέμου αυτού αποτελούν επίσης αιτία ανησυχίας, όπως και το ενδεχόμενο ενός μεταναστευτικού κύματος προς την ΕΕ.

«Η σύγκρουση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις ασφαλείας για τις κοινωνίες μας. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, υπάρχει το ενδεχόμενο να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων και να τροφοδοτήσει τον εξτρεμισμό», προειδοποίησε ο Μισέλ στην επιστολή του.

«Αν δεν αντιμετωπιστεί με προσοχή, υπάρχει κίνδυνος μεταναστευτικών κυμάτων προς την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Στις 18:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απορρίφθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από τη Ρωσία και προέβλεπε να ζητηθεί η κήρυξη «ανθρωπιστικής εκεχειρίας» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, τη στιγμή που αναγγέλθηκε επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Ισραήλ αύριο Τετάρτη.

Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες για να αποφευχθεί «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας και περιφερειακή ανάφλεξη -κι ενώ ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά και σε άλλους 2.750 στην παλαιστινιακή-, το ΣΑ θα συνεδριάσει ξανά εκτάκτως απόψε, αυτή τη φορά για να εκφραστεί για δεύτερο σχέδιο απόφασης, που καταρτίστηκε και διανεμήθηκε από τη Βραζιλία.

Το ρωσικό σχέδιο απόφασης εγκρίθηκε από πέντε κράτη μέλη -συμπεριλαμβανομένης, πέραν της Ρωσίας, της Κίνας-, απορρίφθηκε από άλλα τέσσερα (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιαπωνία), ενώ έξι κράτη απείχαν, ανάμεσά τους η Βραζιλία.

Ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βασίλι Νεμπένζια, στηλίτευσε το ότι δυτικά κράτη εμπόδισαν το να σταλεί «κοινό και ενιαίο μήνυμα του Συμβουλίου Ασφαλείας εξαιτίας καθαρά εγωιστικών και πολιτικών συμφερόντων».

Η Μόσχα παραμένει «εξαιρετικά ανήσυχη για την ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου στη Γάζα και τον πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης της σύρραξης» σε όλη την περιφέρεια, πρόσθεσε ο ρώσος διπλωμάτης.

Η ομόλογός του της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ αντέτεινε πως το Λονδίνο «δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει μια απόφαση που αποφεύγει να καταδικάσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς».

Η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ υπερθεμάτισε, καταγγέλλοντας πως αποφεύγοντας «να καταδικάσει τη Χαμάς», η Ρωσία «προσφέρει κάλυψη σε μια τρομοκρατική οργάνωση που διαπράττει κτηνωδίες εναντίον αθώων αμάχων», γεγονός «σκανδαλώδες», «υποκριτικό» και «αδύνατο να υποστηριχθεί».

Προσκληθείς να εκφραστεί, ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη Ριάντ Μανσούρ «εκλιπάρησε» τα μέλη του ΣΑ να «μη στείλουν το μήνυμα ότι οι παλαιστινιακές ζωές δεν μετράνε».

«Μην τολμήσετε να πείτε πως το Ισραήλ δεν είναι υπεύθυνο που ρίχνει στα κεφάλια (των Παλαιστινίων), μη δικαιολογήσετε τις σφαγές (…) Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Είναι επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον του λαού μας, σφαγές αθώων αμάχων», πρόσθεσε ο παλαιστίνιος διπλωμάτης.

ΠΟΥ: Ζητά την επείγουσα πρόσβαση στη Γάζα για την διανομή βοήθειας και ιατρικών προμηθειών

Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρεσβευτής, που είχε επίσης προσκληθεί, θύμισε πως ο ΟΗΕ είναι θεσμός που ιδρύθηκε το 1945 «πάνω στις στάχτες του Ολοκαυτώματος, της γενοκτονίας του εβραϊκού λαού» και υποστήριξε πως η πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, που συνέκρινε με τις πράξεις «των ναζί», αποτελούσε «ακόμη μια προσπάθεια γενοκτονίας των εβραίων».

Η συνεδρίαση διήρκεσε τρεις ώρες και δεν τη διέκοψε η ανακοίνωση από το Τελ Αβίβ διά στόματος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν πως αύριο Τετάρτη θα επισκεφθεί το Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε ένδειξη συμμαχικής αλληλεγγύης.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα 15 κράτη μέλη αναμένεται να εκφραστούν σήμερα για νέο σχέδιο απόφασης, που καταρτίστηκε από τη Βραζιλία, η οποία ασκεί την προεδρία του ΣΑ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, η συνεδρίαση θα αρχίσει περί τις 22:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 01:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Το ρωσικό κείμενο καλούσε να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυσης του πυρός». Ακόμη, «καταδίκαζε τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες» και καλούσε να υπάρξει «ανεμπόδιστη» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία, και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Χωρίς όμως να κατονομάζει τη Χαμάς, κάτι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Το σχέδιο απόφασης της Βραζιλίας καταδικάζει ρητά τις «ειδεχθείς τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς».

Δραματική είναι κάθε ώρα που περνά στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Γάζα μετά τον πόλεμο που κήρυξε το Τελ Αβίβ ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ θα επισκεφθεί την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, χωρίς να δίνονται άλλες λεπτομέρειες. Το πέρασμα στη Ράφα παραμένει κλειστό.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τις 2.837 (ανάμεσά τους τουλάχιστον 1.000 παιδιά), ενώ ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι νερό, ηλεκτρισμός και καύσιμα υπάρχουν μόνο για τις επόμενες 24 ώρες. Τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Σύμφωνα με το in.gr, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 16/10 ότι στη Γάζα κρατούνται 199 όμηροι, με τη Χαμάς να υποστηρίζει ότι αυτοί είναι 250.

Το Τελ Αβίβ αποφάσισε να εκκενώσει 28 περιοχές στο βόρειο Ισραήλ έτσι ώστε ο στρατός να έχει περισσότερη ελευθερία να δράσει κατά της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ενώ κλειστά παραμένουν τα σύνορα με τον Λίβανο και έχει δημιουργηθεί «νεκρή ζώνη».

Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει σχέδιο για «ανθρωπιστική εκεχειρία» που έχει κατατεθεί από τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη, Ζένα Αλ Ταχάν, η οποία παρακολούθησε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσαν ομάδες δικαιωμάτων στη Ραμάλα έχουν αυξηθεί δραματικά οι συλλήψεις Παλαιστινίων τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Μέχρι τώρα οι συλλήψεις μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ έχουν φτάσει τις 650.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί «σύντομα» το Ισραήλ, όπως είπε ο ίδιος, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ημερομηνία του ταξιδιού του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Μπου Χαμπίμπ τονίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου – Ισραήλ, λέγοντας ότι το Τελ Αβίβ «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

«Δεν είμαστε υπέρ του πολέμου. Θέλουμε πραγματικά ηρεμία στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η UNICEF προειδοποιεί ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα χρησιμοποιούν «βρώμικο νερό» αφού το πόσιμο νερό έχει πρακτικά εξαντληθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αρρώστιες που σχετίζονται με την κατανάλωση νερού με μικρόβια, τονίζει η γνωστή ανθρωπιστική οργάνωση.

Η UNICEF ζητά να υπάρξει ανθρωπιστική εκεχειρία.

Children and families in Gaza have practically run out of water.

They are now forced to use dirty water from wells, increasing risks of waterborne diseases.

We need an immediate humanitarian pause to ensure unhindered and safe access to children and families in Gaza. pic.twitter.com/GtVbCPdJQP

— UNICEF (@UNICEF) October 16, 2023