Τζο Μπάιντεν: Στο Ισραήλ αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος – Η σοβαρότητα της σύγκρουσης

Ως κρίσιμη χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, αύριο.

Χθες, επιβεβαιώθηκαν οι φήμες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Ισραήλ, μετά την ακύρωση της περιοδείας του στο Κολοράντο. Η ανακοίνωση του ταξιδιού στη Μέση Ανατολή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή , μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το προηγούμενο Σάββατο και εν αναμονή χερσαίας επίθεσης των Ισραηλινών δυνάμεων στην πολιορκούμενη Γάζα.

Το BBC επισημαίνει ότι η αιφνίδια απόφαση της επίσκεψης είναι σπάνια και αποτελεί μια σημαντική στιγμή με πολλούς συμβολισμούς. Χαρακτηρίζεται σπάνια καθώς τα προεδρικά ταξίδια χρειάζονται συνήθως μήνες για να προετοιμαστούν και δεν είναι συνηθισμένο αυτά τα ταξίδια να αφορούν εμπόλεμη χώρα.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν σχετίζεται με την άμεση επιθυμία των ΗΠΑ να επιδράσουν στην πορεία των γεγονότων εν μέσω των εκρηκτικών εξελίξεων στη Μ. Ανατολή.

Όπως τονίζει το βρετανικό μέσο, πάνω απ’ όλα, θα είναι μια τεράστια επίδειξη αυτού που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αποκάλεσε αλληλεγγύη της Αμερικής και «ατσάλινη δέσμευση» για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ενημερωθεί για τους πολεμικούς στόχους της χώρας και θα συζητήσει τα σχέδια για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων που έχει συλλάβει η Χαμάς.

Όμως η ανακοίνωση του ταξιδιού έγινε μόλις μετά από επτά και πλέον ώρες συνομιλιών του Μπλίνκεν με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ. Και το κρίσιμο είναι ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αναπτύξει ένα σχέδιο για να μπορέσει η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους αμάχους στη Γάζα και να δημιουργήσει περιοχές όπου οι πολίτες θα είναι μακριά από τον κίνδυνο.

Αυτό είναι κάτι που πολλοί Άραβες ηγέτες ζήτησαν από τον Μπλίνκεν κατά την πρόσφατη περιοδεία του στον Κόλπο.

Ο Μπάιντεν θα μεταβεί επίσης στην Ιορδανία για να συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπντάλα, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντούλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς.

On Wednesday, I’ll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas’s brutal terrorist attack.

I’ll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians’ right to self-determination.

— President Biden (@POTUS) October 17, 2023