Που θα δείτε Λιθουανία-Σερβία και Ιταλία-ΗΠΑ

Από το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγώνες για τα προημιτελικά του Mundobasket 2023, Λιθουανία-Σερβία και Ιταλία-ΗΠΑ καθώς και ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ. Αναλυτικά οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

Novasports Start, 11.45: Λιθουανία-Σερβία, Παγκόσμιο Κύπελλο (μπάσκετ).

Novasports Start, 15.40: Ιταλία-ΗΠΑ, Παγκόσμιο Κύπελλο (μπάσκετ).

ΕΡΤ3, 17.00: Ελλάδα-Γαλλία, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (βόλεϊ).

Eurosport 1, 19.00: US Open, (τένις).

Eurosport 1, 21.00: US Open, (τένις).

Eurosport 1, 01.30: US Open, (τένις).