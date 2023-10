Πού βρίσκεται σήμερα η «ερωμένη» του Ντέιβιντ Μπέκαμ -Η ιστορία πίσω από την απιστία με τη Ρεμπέκα Λος

Το 2004, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διασημοτήτων των τελευταίων ετών, αφού η πρώην προσωπική τους βοηθός, Ρεμπέκα Λόος, ισχυρίστηκε ότι είχε τετράμηνη σχέση με τον ποδοσφαιριστή.

Τα προβλήματα είχαν αρχίσει να δημιουργούνται από την αμφιλεγόμενη μεταγραφή του Ντέιβιντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ιούλιο του 2003, με τετραετές συμβόλαιο, ύψους 25 εκατομμυρίων λιρών. Αυτή η ταραχώδης περίοδος στη ζωή του ζευγαριού αποτελεί ένα σημαντικό σημείο συζήτησης για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, Beckham.

«Εγώ, από την άλλη πλευρά, ήμουν πάντα η κακιά», δήλωσε η Βικτόρια στο τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Goldenballs», μετά από μια σειρά με αποσπάσματα που δείχνουν την υστερία που ακολουθούσε τον σύζυγό της στις περιοδείες του ανά τον κόσμο.

Ένας πρωτοσέλιδος τίτλος της εποχής έγραφε: «Πώς η μουτρωμένη Posh έγινε πόνος στην Ισπανία», ενώ το συνοδευτικό άρθρο ανέφερε κριτικούς που την περιέγραφαν ως «κακότροπη», «κυκλοθυμική» και «βαρετή».

Η ίδια θυμήθηκε μια συνέντευξη στην ισπανική Vogue, στην οποία υποστηρίχθηκε ότι «μισούσε την Ισπανία επειδή μύριζε σκόρδο», σχόλιο που η ίδια αρνείται ότι έκανε.

«Σε πολλές αναφορές έλεγαν ότι μισεί την Ισπανία, μισεί τη Μαδρίτη», θυμήθηκε ο Ντέιβιντ, όπως εξήγησε η Βικτώρια: «Δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα η Ισπανία. Είχαμε μια οικογένεια που έπρεπε να σκεφτούμε. Είχα δύο παιδιά, τον Μπρούκλιν και τον Ρομέο, και αυτό είναι που κανείς δεν φάνηκε να λαμβάνει υπόψη του όταν με επέκριναν που δεν ήμουν στην Ισπανία, από την αρχή. Ένα παιδί πρέπει να πάει σχολείο και ήξερα ότι δεν μπορούσα να μετακομίσω στην Ισπανία μέχρι να βρω σχολείο για τον Μπρούκλιν».

Αργότερα, στο ίδιο επεισόδιο, το ζευγάρι αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, καθώς ο Ντέιβιντ ένιωθε όλο και πιο μόνος ενώ ζούσε στην Ισπανία και η Βικτώρια στεναχωριόταν που ήταν χώρια. Παρόλα αυτά, τα πράγματα βελτιώθηκαν προσωρινά τον Αύγουστο του 2003, όταν η Βικτώρια έφερε τα παιδιά τους για μια επίσκεψη για να παρακολουθήσουν τον Ντέιβιντ να σκοράρει στο ντεμπούτο του στη LaLiga εναντίον της Betis.

«Είχες πάρει φόρα, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα”, παρατήρησε ο δημοσιογράφος Fisher Stevens στον David.

«Ναι», είπε εκείνος, με ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Μέχρι που…» Στη συνέχεια, το ντοκιμαντέρ έδειξε ένα απόσπασμα από το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που ανέφερε τον ισχυρισμό της Loos το 2004 ότι είχε σχέση με τον γνωστό ποδοσφαιριστή

Οι ισχυρισμοί περί απιστίας ήρθαν σε αντίθεση με την άλλοτε εικόνα του Ντέιβιντ, ως την επιτομή του αφοσιωμένου οικογενειάρχη. Ο Ντέιβιντ είχε προηγουμένως καταφέρει να διατηρήσει τη φήμη της υποδειγματικής συμπεριφοράς, ακόμη και όταν άλλοι αστέρες του ποδοσφαίρου βυθίζονταν σε σκανδαλώδεις ιστορίες ομαδικού σεξ, εξετάσεων για ναρκωτικά και σεξουαλικών επιθέσεων. Αυτή η συμπεριφορά τον είχε βοηθήσει να κερδίσει προσοδοφόρα συμβόλαια ως το πρόσωπο πίσω από μεγάλες μάρκες όπως η Adidas, η Pepsi και η Vodafone.

Στη συνέντευξη της News of the World, η 26χρονη Loos, πρώην υπάλληλος της εταιρείας διαχείρισης του David SFX, ισχυρίστηκε ότι είχε τετράμηνη σχέση με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Εκείνος διέψευσε αμέσως και έντονα τον ισχυρισμό της, χαρακτηρίζοντας τον «γελοίο».

Σε απάντηση, η Loos δήλωσε τον Απρίλιο του 2004 ότι θα ήταν πρόθυμη να προσφύγει στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τους ισχυρισμούς της. Σε συνέντευξή της στην τηλεόραση Sky, είπε ότι δεν είχε κανένα λόγο να πει ψέματα και ότι μπορούσε να αποδείξει ότι η σχέση τους ήταν πραγματικότητα.

«Υπάρχει κάτι που γνωρίζω γι’ αυτόν, ένα σημείο του σώματός του που νομίζω ότι μόνο γυναίκες που έχουν βρεθεί στο κρεβάτι μαζί του θα μπορούσαν να γνωρίζουν», είπε. «Δεν μιλάω για [το αν έχει κάνει περιτομή]. Αν χρειαστεί ποτέ να μιλήσω γι’ αυτό, θα γίνει σε δικαστήριο, όχι στην τηλεόραση».

Η News of the World, η οποία φέρεται να πλήρωσε 350.000 λίρες στη Loos για την ιστορία της, δημοσίευσε τον ισχυρισμό της ότι κοιμήθηκε με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ τέσσερις φορές σε διάστημα τεσσάρων μηνών, μαζί με μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν.

Τα επακόλουθα των ισχυρισμών της Loos διερευνώνται στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο, με τη Victoria και τον David να κάνουν εξομολογήσεις για το πώς οι ισχυρισμοί και η επακόλουθη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης επηρέασαν τους ίδιους και την οικογένειά τους.

«Ήταν η πρώτη φορά που εγώ και η Βικτόρια δεχτήκαμε τέτοιου είδους πίεση στο γάμο μας», λέει ο Ντέιβιντ στο ντοκιμαντέρ, αφού ένα βίντεο μοντάζ δείχνει εκατοντάδες πρωτοσέλιδους τίτλους για τους ισχυρισμούς.

«Δεν μπορώ καν να σας περιγράψω πόσο δύσκολο ήταν. Και πόσο με επηρέασε», προσθέτει η Βικτώρια, σε μια συνέντευξη για το σκάνδαλο.

Εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος και πασχίζοντας να μεταφέρει τα συναισθήματά του, ο Ντέιβιντ λέει: “Όταν μετακόμισα για πρώτη φορά στην Ισπανία, ήταν δύσκολο γιατί… Ήμουν μέλος μιας ομάδας και μιας οικογένειας για όλη μου την καριέρα, από την ηλικία των 15 ετών [μέχρι] τα 27 μου χρόνια. Πουλιέμαι εν μία νυκτί, την επόμενη στιγμή βρίσκομαι σε μία πόλη, δεν μιλάω τη γλώσσα, και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα την οικογένειά μου δίπλα μου».

«Κάθε φορά που ξυπνούσαμε, νιώθαμε ότι υπήρχε κάτι άλλο. Και ξέρετε, νιώθαμε, νομίζω ότι και οι δύο νιώθαμε τότε ότι δεν χάνουμε ο ένας τον άλλον αλλά πνιγόμαστε».

«Πώς νομίζετε ότι επιζήσατε από αυτό;» ρωτάει ο Stevens τον Ντέβιντ Μπέκαμ.

«Δεν ξέρω», λέει ο Ντέιβιντ, δείχνοντας δακρυσμένος. «Δεν ξέρω πώς το ξεπεράσαμε για να είμαι ειλικρινής. Η Βικτόρια είναι τα πάντα για μένα. Το να την βλέπω να πληγώνεται ήταν απίστευτα δύσκολο. Αλλά είμαστε μαχητές. Και εκείνη τη στιγμή έπρεπε να παλέψουμε ο ένας για τον άλλον, έπρεπε να παλέψουμε για την οικογένειά μας. Και αυτό που είχαμε άξιζε να παλέψουμε γι’ αυτό».

«Υπήρχαν κάποιες μέρες που ξυπνούσα και σκεφτόμουν, πώς θα πάω στη δουλειά, πώς θα μπω στο γήπεδο της προπόνησης, πώς θα δείχνω σαν να μην συμβαίνει τίποτα; Ένιωθα σωματικά άρρωστος κάθε μέρα όταν άνοιγα τα μάτια μου – πώς θα το κάνω αυτό;».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου Fisher Stevens αν αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο γάμο τους, εκείνη απαντά: «100%. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για εμάς, γιατί αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν εναντίον μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη REBECCA LOOS (@rebeccaloosofficial)

«Μέχρι τη Μαδρίτη, μερικές φορές αισθανόμασταν ότι ήμασταν εμείς εναντίον όλων των άλλων, αλλά ήμασταν μαζί, ήμασταν συνδεδεμένοι, είχαμε ο ένας τον άλλον. Αλλά όταν ήμασταν στην Ισπανία δεν αισθανόμασταν πραγματικά ότι είχαμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό ήταν λυπηρό».

Το 2004, ο Ντέιβιντ πήρε άδεια από τη Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να συναντήσει τη Βικτόρια και τα παιδιά τους στην Ελβετία, όπου η οικογένειά του έκανε διακοπές για σκι, μετά τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών της Λος.

Εκείνη την εποχή, η Loos λέγεται ότι είχε βγάλει έως και 1 εκατομμύριο λίρες μέσω συνεντεύξεων και τηλεοπτικών ρόλων που σχετίζονταν με την ιστορία της απιστίας, συμπεριλαμβανομένης μιας περιβόητης εμφάνισης στην εκπομπή The Farm του Channel 5.

Εμφανίστηκε επίσης σε βρετανικές εκπομπές όπως Celebrity Love Island, Extreme Celebrity Detox και The X Factor: Battle of the Stars.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη REBECCA LOOS (@rebeccaloosofficial)

Τι κάνει σήμερα η φημολογούμενη ερωμένη του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Από τότε η Loos έχει μετακομίσει στη Νορβηγία, αφού γνώρισε τον νυν σύζυγό της, τον γιατρό Sven Christjar Skaiaa, στο ριάλιτι 71 Degrees North. Έχουν δύο μικρούς γιους μαζί, τον Magnus και τον Liam.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Δεν μετανιώνω για τίποτα», δήλωσε η Loos στη MailOnline το 2016.

Και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο ευτυχισμένη με τη ζωή μου τώρα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή. Η αλλαγή είναι καλή, με την αλλαγή μαθαίνεις, οι άνθρωποι θα πρέπει να το κυνηγήσουν. Μου αρέσει ο δρόμος που πήρε η ζωή μου».

«Αν δεν ήμουν διάσημη, δεν θα είχα προσκληθεί στην τηλεοπτική εκπομπή όπου γνώρισα τον σύζυγό μου Sven και απέκτησα τα υπέροχα αγόρια μου. Δεν θα είχα τη ζωή που έχω τώρα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη έμμεσα στο σκάνδαλο Μπέκαμ, συνέχισε: «Πήρα πολλές λανθασμένες αποφάσεις και με έμπλεξαν σε πολλά πράγματα. Φυσικά, αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, ίσως να άλλαζα κάποια πράγματα, αλλά δεν θα το έκαναν όλοι; Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Και τα τέσσερα επεισόδια του Beckham είναι διαθέσιμα για να τα παρακολουθήσετε τώρα στο Netflix.

