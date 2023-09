Πυρκαγιές – Κομισόν: «Ελλάδα, δεν είσαι μόνη» – Σε γενική επιφυλακή το προσωπικό της Πυροσβεστικής

Μήνυμα προς την Ελλάδα έστειλε η Κομισιόν για τις αποκαρδιωτικές πυρκαγιές που έχουν κατακάψει τη χώρα το φετινό καλοκαίρι.

«Ελλάδα, δεν είσαι μόνη. Συνεχίζουμε να σε βοηθάμε» αναφέρει σε σχέση με τις πυρκαγιές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Σημειώνει ότι «ως απάντηση στις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της ΕΕ, ενεργοποιήσαμε μια τεράστια επιχείρηση μέσω του rescEU στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρατευτεί 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από 8 χώρες».

Greece, you are not alone; we continue to help you.

In response to the largest wildfires in EU history, we’ve activated a massive #rescEU operation in Greece.

So far, 11 firefighting planes, 1 helicopter, 407 firefighters and 62 vehicles have been deployed from 8 countries. pic.twitter.com/jpV5x9mr4D

