Ρωσία: Πρώτη εμφάνιση του Γκεράσιμοφ μετά την ανταρσία της Wagner – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλερί Γκεράσιμοφ εμφανίζεται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Άμυνας να ακούει αναφορά για ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την σύντομη ανταρσία της Wagner, στις 24 Ιουνίου.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι το βίντεο δείχνει τον Γκεράσιμοφ σε συνάντηση που έγινε χθες, Κυριακή. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εμφανίζεται καθισμένος σε αίθουσα της στρατιωτικής διοίκησης να μιλάει και να δίνει εντολές σε στρατηγούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Το υπουργείο αναφέρθηκε στον στρατηγό με τον τίτλο του, του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και του διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

For the first time since the Prigozhin mutiny, Gerasimov appeared. A video with him was published today by the Ministry of Defense of Russia. The Daily Mail’s information that Gerasimov was removed from his post and replaced by General Teplinsky therefore seems premature/untrue. pic.twitter.com/AncNkO4HoY

