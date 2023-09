Σακίρα: Ξανά στο στόχαστρο για φορολογική απάτη – Δεν πλήρωσε φόρους ύψους 6,7 εκατ. ευρώ

Για μια ακόμα φορά, η Κολομβιανή ποπ σταρ Σακίρα έχει μπλεξίματα με τις Αρχές της Ισπανίας, καθώς η χώρα την κατηγορεί για φορολογικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη (26/09), οι ισπανικές εισαγγελικές αρχές κατηγορούν την ποπ σταρ ότι δεν πλήρωσε φόρους ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα εισοδήματά της το 2018.

Μάλιστα, οι εισαγγελείς της Βαρκελώνης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως η Σακίρα φέρεται να χρησιμοποίησε μια υπεράκτια εταιρεία που εδρεύει σε φορολογικό παράδεισο για να αποφύγει την καταβολή φόρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, της κοινοποιήθηκαν οι κατηγορίες στο Μαϊάμι, όπου ζει.

Η Σακίρα πρόκειται ήδη να δικαστεί στη Βαρκελώνη στις 20 Νοεμβρίου σε μια ξεχωριστή υπόθεση μεταξύ του 2012 και 2014. Στην υπόθεση αυτή, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι δεν κατέβαλε φόρους ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εισαγγελείς της Βαρκελώνης ισχυρίστηκαν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερο από το μισό της περιόδου 2012-14 στην Ισπανία και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει πληρώσει φόρους στη χώρα, παρόλο που η επίσημη κατοικία της ήταν στις Μπαχάμες.

Οι ισπανικές φορολογικές αρχές άνοιξαν την τελευταία υπόθεση εναντίον της Σακίρα τον περασμένο Ιούλιο. Αφού εξέτασαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες, οι εισαγγελείς αποφάσισαν να απαγγείλουν κατηγορίες. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη διεξαγωγή δίκης.

