Σάνα Μάριν: Αποχώρησε από την ηγεσία του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φινλανδίας

Αποχώρησε, όπως είχε προαναγγείλει, από την ηγεσία του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φινλανδίας, η πρώην πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας, Σάνα Μαρίν.

Η Σάνα Μάριν, το κόμμα της οποίας ηττήθηκε στις εκλογές του Απριλίου, παραιτήθηκε σήμερα, όπως είχε η ίδια προαναγγείλει, από την προεδρία του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ελπίζοντας να διώξει την προσοχή της κοινής γνώμης από την προσωπική της ζωή, έπειτα από μια συχνά ταραχώδη τετραετία στην πρωθυπουργία της σκανδιναβικής χώρας.

Η Μάριν ήταν η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο όταν ανέλαβε το 2019 σε ηλικία 34 ετών, προσελκύοντας διεθνή προσοχή και βοήθησε να ανυψωθεί το προφίλ της Φινλανδίας.

Αφού ηγήθηκε της χώρας μέσα από lockdowns της Covid-19 και της επακόλουθης οικονομικής αναταραχής, η Μάριν έγινε ένθερμη υποστηρίκτρια της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή και προώθησε επιτυχώς τον τερματισμό της πολυετούς πολιτικής περί μη στρατιωτικής δέσμευσης της χώρας και την επακόλουθη αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Σήμερα, προήδρευσε για τελευταία φορά στο συνέδριο του κόμματός της και σε μια σύντομη ομιλία επέκρινε εκ νέου τη Μόσχα.

«Η Ρωσία και οι εκπρόσωποί της πρέπει να λογοδοτήσουν για το παράνομο έγκλημα της επίθεσης, τα εγκλήματα πολέμου και τις συνέπειες του πολέμου», τόνισε.

«Εκτός από τη σταθερή υποστήριξη της Φινλανδίας στην Ουκρανία και στους Ουκρανούς, πρέπει επίσης να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για την ανοικοδόμηση της χώρας, για ένα ευρωπαϊκό μέλλον», συμπλήρωσε.

Η Μάριν, σήμερα 37 ετών, έγινε πρωτοσέλιδο στα περιοδικά Vogue και Time, έχει ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram και θεωρείται από τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο ως πρότυπο προοδευτικού ηγέτη στη γενιά των millennials.

Ωστόσο, Φινλανδοί ψηφοφόροι ανησυχούσαν για ζητήματα όπως η μετανάστευση και το αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα και στις εκλογές της 2ας Απριλίου 2023 οι Σοσιαλδημοκράτες υπό την ηγεσία της Μάριν βρέθηκαν στη δεύτερη θέση πίσω από τον συντηρητικό Εθνικό Συνασπισμό (NCP). Ο τελευταίος κατέληξε σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας με το ευρωσκεπτικιστικό, αντιμεταναστευτικό Κόμμα των Φινλανδών και δύο μικρότερες παρατάξεις, φέρνοντας το τέλος της κυβέρνησης των Σοσιαλδημοκρατών.

Κατά τη θητεία της η Μάριν αποσπούσε συχνά την προσοχή μέσων ενημέρωσης, με περιστατικά όπως την παρουσία της σε νυχτερινό κέντρο κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, την οργάνωση ιδιωτικών πάρτι στην επίσημη κατοικία της, καθώς μεταξύ άλλων και όταν εθελοντικά έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών ουσιών μετά τη διαρροή ενός βίντεο με ένα πάρτι που ήταν η τότε πρωθυπουργός. Το τεστ είχε βγει αρνητικό.

