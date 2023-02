Σεισμός στη Τουρκία: Βρήκαν ζωντανό 3χρονο αγόρι μέσα στα συντρίμμια μετά από 158 ώρες

Ένα ακόμα θαύμα έγινε στην Τουρκία, όπου κάτω από τα χαλάσματα βρέθηκε ζωντανό ένα 3χρονο αγοράκι, που ήταν εγκλωβισμένο για 158 ώρες! Τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία, κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν.

Το αγόρι βρισκόταν εγκλωβισμένο στα ερείπια κτηρίου στην επαρχία Καχραμανμάρας από την περασμένη Δευτέρα. Με τον απεγκλωβισμό του, όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και άλλοι σε δάκρυα.

(VIDEO) 3-year-old boy rescued from under the rubble 158 hours after deadly earthquakes hit southern Türkiye

