Σελήνη: Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία από τον Νότιο Πόλο της – ΦΩΤΟ

Η πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ από τον Νότιο Πόλο της Σελήνης ανήκει στην Ινδία μετά την επιτυχημένη αποστολή προσσελήνωσης του Chandrayaan-3.

Το διαστημικό σκάφος Chandrayaan-3 της Ινδίας μετέδωσε την πρώτη του φωτογραφία από την επιφάνεια του φεγγαριού στο νότιο πόλο, που δεν έχει εξερευνήσει ακόμα η ανθρωπότητα, μετά τη θριαμβευτική προσγείωσή του την Τετάρτη, σε μια ιστορική στιγμή για την ινδική διαστημική υπηρεσία.

Ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών (ISRO) δημοσίευσε το εντυπωσιακό στιγμιότυπο που τράβηξε η κάμερα απεικόνισης της σεληνιακής προσεδάφισης λίγο περισσότερο από τρεις ώρες μετά την προσγείωση.

Δείχνει μια «σχετικά» επίπεδη περιοχή της σεληνιακής επιφάνειας με το πόδι του προσεδαφιστή και τη συνοδευτική σκιά να είναι ορατή στη δεξιά γωνία.

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro) August 23, 2023