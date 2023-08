Ινδία: 4η χώρα που προσγειώνεται στο φεγγάρι – Η στιγμή της προσελήνωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ινδία ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαστημική αποστολή Chandrayaan-3 στο φεγγάρι, και έγινε μόλις το τέταρτο έθνος που κατάφερε ποτέ κάτι τέτοιο.

Η αποστολή θα μπορούσε να εδραιώσει την Ινδία ως παγκόσμιας υπερδύναμης στο διάστημα. Προηγουμένως, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν ολοκληρώσει ομαλές προσεδαφίσεις στη σεληνιακή επιφάνεια.

Το σημείο προσεδάφισης του Chandrayaan-3 βρίσκεται επίσης πιο κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης από ό,τι έχει επιχειρήσει οποιοδήποτε άλλο διαστημικό σκάφος στην ιστορία. Η περιοχή του νότιου πόλου θεωρείται περιοχή βασικού επιστημονικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος για τα διαστημικά κράτη, καθώς οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η περιοχή φιλοξενεί κοιτάσματα πάγου νερού.

Το νερό, παγωμένο σε σκιώδεις κρατήρες, θα μπορούσε να μετατραπεί σε καύσιμα πυραύλων ή ακόμη και σε πόσιμο νερό για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, μεταδίδει το CNN.

Η προσπάθεια της Ινδίας να προσεδαφίσει το διαστημικό της σκάφος κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ενός άλλου κράτους να κάνει το ίδιο. Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna 25 συνετρίβη στο φεγγάρι στις 19 Αυγούστου μετά την κακή λειτουργία των κινητήρων του, τερματίζοντας την πρώτη προσπάθεια προσεδάφισης της χώρας στη Σελήνη μετά από 47 χρόνια.

Καθώς το Chandrayaan-3 πλησίαζε το φεγγάρι, οι κάμερές του τράβηξαν φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας που τραβήχτηκε στις 20 Αυγούστου και την οποία μοιράστηκε την Τρίτη η διαστημική υπηρεσία της Ινδίας. Η εικόνα προσφέρει ένα κοντινό πλάνο του γκρίζου σκονισμένου εδάφους του φεγγαριού.

Historic day for India’s space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp

— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023