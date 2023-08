Ινδία: Ιστορική μέρα – Θα γίνει η πρώτη χώρα που θα προσεδαφιστεί κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης

Η Ινδία ελπίζει να γράψει ιστορία σήμερα, καθώς θα γίνει η πρώτη χώρα που θα προσεδαφιστεί κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης.

Εάν η αποστολή του Chandrayaan-3 είναι επιτυχής, η Ινδία θα είναι μόλις η τέταρτη χώρα που θα έχει επιτύχει ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη. Η προσπάθεια της Ινδίας έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του ρωσικού Luna-25 που προσπάθησε να προσγειωθεί στην ίδια περιοχή.

Ο νότιος πόλος της Σελήνης είναι ιδιαίτερα υποσχόμενος για την αναζήτηση νερού. Η επιφάνεια που παραμένει εκεί σε μόνιμη σκιά είναι τεράστια και οι επιστήμονες λένε ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης νερού σε αυτές τις περιοχές.

Οι ΗΠΑ, η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Κίνα έχουν επιτύχει μια ομαλή προσγείωση κοντά στον ισημερινό της Σελήνης – αλλά καμία δεν έχει οδηγήσει επιτυχημένες αποστολές στο νότιο πόλο της.

Η προσπάθεια της Ινδίας να προσεδαφίσει την αποστολή Chandrayaan-2 κοντά στο νότιο πόλο το 2019 ήταν ανεπιτυχής. Sυνετρίβη στη σεληνιακή επιφάνεια. Έτσι, όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στην Chandrayaan-3, την τρίτη αποστολή της Ινδίας στην ελάχιστα εξερευνημένη Σελήνη.

Το διαστημικό σκάφος με έναν τροχιοδρόμο, ένα σκάφος προσεδάφισης και ένα ρόβερ απογειώθηκε στις 14 Ιουλίου από το διαστημικό κέντρο της Σριχαρίκοτα στη νότια Ινδία.

Το σκάφος προσεδάφισης -που ονομάζεται Vikram από τον ιδρυτή του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας (Isro) Vikram Sarabhai- μεταφέρει στην κοιλιά του το rover βάρους 26 κιλών που ονομάζεται Pragyaan, η σανσκριτική λέξη για τη σοφία.

Το σκάφος προσεδάφισης θα επιχειρήσει να προσγειωθεί σήμερα. Η κάθοδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17:45 ώρα Ινδίας από το σημερινό του ύψος των 25 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε η Isro. Οι επιστήμονες λένε ότι θα προσπαθήσει να πταγματοποιήσει προσγείωση σε μια περιοχή που είναι «πολύ ανώμαλη, γεμάτη κρατήρες και ογκόλιθους».

Chandrayaan-3 Mission:

All set to initiate the Automatic Landing Sequence (ALS).

Awaiting the arrival of Lander Module (LM) at the designated point, around 17:44 Hrs. IST.

Upon receiving the ALS command, the LM activates the throttleable engines for powered descent.

The… pic.twitter.com/x59DskcKUV

— ISRO (@isro) August 23, 2023