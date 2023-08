Σεργκέι Σουροβίκιν: Ο Ρώσος στρατηγός του στρατού ξηράς απαλλάχθηκε των καθηκόντων του

Ο επονομαζόμενος «στρατηγός Αρμαγεδδών» για την ωμότητά του, ο Σεργκέι Σουροβίκιν είναι ένας από τους «εμβληματικούς» στρατιωτικούς διοικητές της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Αλλά οι σχέσεις με την μισθοφορική εταιρεία Wagner και τον αρχηγό της Γεβγκένι Πριγκόζιν του στοίχισαν την θέση του. Τουλάχιστον προς το παρόν.

«Ο στρατηγός του στρατού ξηράς Σεργκέι Σουροβίκιν απαλλάχθηκε των καθηκόντων του», μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

Από την σύντομη στάση της Wagner, ο στρατηγός Σουροβίκιν έχει εξαφανισθεί. Ομως την νύκτα της 23ης προς την 24η Ιουνίου, την ώρα που ο Πριγκόζιν καλεί σε ανατροπή της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας και οι μισθοφόροι του βαδίζουν προς την Μόσχα, ο Σεργκέι Σουροβίκιν εμφανίζεται σε βίντεο, με ξυρισμένο το κεφάλι, υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, και ένα αυτόματο όπλο ακουμπισμένο στο πόδι του.

«Απευθύνομαι στους διοικητές και αρχηγούς της Wagner (…) Εχουμε το ίδιο αίμα. Είμαστε πολεμιστές. Σας ζητώ να σταματήσετε. Πριν να είναι πολύ αργά», λέει μιλώντας αργά, κακοξυρισμένος, κοιτάζοντας κατάματα την κάμερα.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά, ο Πριγκόζιν υποχωρεί και φεύγει εξόριστος στην Λευκορωσία. Αλλά η έκκληση του Σουροβίκιν, που θεωρήθηκε προϊόν εξαναγκασμού από τους παρατηρητές, δεν ήταν αρκετή για να γλιτώσει τον στρατηγό από την δυσμένεια. Τόσο ισχυροί ήταν οι δεσμοί του με την Wagner.

Διότι ο 56χρονος ρώσος στρατιωτικός, με την απειλητική όψη και την φήμη του ανελέητου, θεωρείτο ο βασικός σύμμαχος της παραστρατιωτικής οργάνωσης στο υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας την ώρα μάλιστα που η Wagner ζητούσε το κεφάλι του υπουργού Αμυνας Σεργκεί Σοϊγκού και του αρχηγού του επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

