Σλοβακία: Πρώην πρωθυπουργός και υπουργός πιάστηκαν στα χέρια σε προεκλογική εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ιγκόρ Μάτοβιτς και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ρόμπερτ Κάλινακ συνεπλάκησαν σήμερα, αφού ο Μάτοβιτς εισέβαλε σε υπαίθρια προεκλογική εκδήλωση του κόμματος SMER-SSD του Κάλινακ.

Ο Μάτοβιτς, το κόμμα OLANO του οποίου κέρδισε τις τελευταίες εκλογές του 2020, μάχεται κατά της διαφθοράς, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από πρωθυπουργός λόγω τριβών στον κυβερνητικό συνασπισμό. Κατηγορεί εδώ και καιρό το SMER-SSD και τους ηγέτες του, συμπεριλαμβανομένων του Κάλινακ και του τρεις φορές πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ότι είναι διεφθαρμένοι, θεωρώντας τους κύριους αντιπάλους του. Οι ηγέτες του SMER-SSD αρνούνται τις κατηγορίες αυτές.

Το επεισόδιο στην προεκλογική εκδήλωση δείχνει την ασταθή ατμόσφαιρα που επικρατεί ενόψει των εκλογών της 30ής Σεπτεμβρίου, στις οποίες το κόμμα του Φίτσο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ στην την ατζέντα του μιλάει για τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς τη γειτονική Ουκρανία. Η ομάδα του Μάτοβιτς, υπό την ηγεσία του OLANO, βρίσκεται περίπου στο όριο του 7% που απαιτείται για να κερδίσουν έδρες οι συνασπισμοί.

Σήμερα, ο Μάτοβιτς ο οποίος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο τύπου βαν στο οποίο υπήρχε γραμμένο το σύνθημα «δεν θα σας παραδώσουμε στη μαφία», σε τηλεοπτική του συνέντευξη που έδινε μέσα από το αυτοκίνητο και μιλούσε για το SMER-SSD, η οποία ακούγονταν μέσω μεγαφώνων που είχαν τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο, κατηγόρησε τον Κάλινακ για κακή μεταναστευτική πολιτική όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Φίτσο.

Ο Kάλινακ πλησίασε το αυτοκίνητο και χτύπησε το παράθυρο του οδηγού, ενώ οι βοηθοί του προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τα ηχεία στο πίσω μέρος του. Στη συνέχεια ο Μάτοβιτςε άνοιξε την πόρτα και ο Κάλινακ έσκυψε και προσπάθησε να του αρπάξει το μικρόφωνο, ενώ ο Μάτοβιτς προσπάθησε να τον απωθήσει και τον έβρισε, αποκαλώντας τον μαφιόζο.

Ο Μάτοβιτς κλώτσησε τον Κάλινακ όπως φάινεται σε σχετικό βίντεο, ενώ ένα άλλο μέλος της SMER-SSD γρονθοκόπησε τον Μάτοβιτς πριν παρέμβει η αστυνομία για να χωρίσει τις δύο πλευρές.

🇸🇰 In Bratislava, ex-Prime Minister of Slovakia Igor Matovic and former head of the Ministry of Internal Affairs Robert Kaliniak fought.

The incident between the politicians was filmed and posted online by the news portal pravda. sk. pic.twitter.com/5fW6BZX1GX

