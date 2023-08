Σοκαριστικό τροχαίο στην Ουαλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε σκηνή κάμπινγκ, ενώ μέσα υπήρχε και ένα μωρό!

Σοκ προκαλεί η είδηση για ένα τροχαίο τύχημα που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 12 Αυγούστου το βράδυ στην Ουαλία, όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πέρασε πάνω από σκηνή διπλανού κάμπινγκ στην οποία υπήρχε μέσα και ένα μωρό και σταμάτησε λίγο πέρα.

Από το τροχαίο στην Ουαλία τραυματίστηκαν εννέα άτομα και ευτυχώς κανείς δεν έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο συνέβη στην περιοχή Newgale της Ουαλίας. Το αυτοκίνητο κινούνταν σε δρόμο δίπλα από το κάμπινγκ. Ο οδηγός έχασε ξαφνικά τον έλεγχο του οχήματος, έφυγε από το δρόμο, σηκώθηκε στον αέρα, μπήκε στο κάμπινγκ, κάνοντας τούμπες, πέρασε πάνω από σκηνή, όπου μέσα υπήρχε και ένα μωρό και σταμάτησε όρθιο λίγο πιο πέρα.

Στο τροχαίο τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι, αλλά μόνο οι δυο παραμένουν ακόμα στο νοσοκομείο.

Ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης στην Ουαλία περιέγραψε τις στιγμές του τροχαίου και εξήγησε ότι το μωρό σώθηκε γιατί ήταν μέσα σε κούνια.

«Το όχημα πέρασε πάνω από τη σκηνή και συνέχισε να κυλά πριν καταλήξει όρθιο πάνω από τον κόσμο. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χειρότερα. Μέσα στη σκηνή υπήρχε ένα μωρό και ο μόνος λόγος που σώθηκε ήταν επειδή ήταν σε κούνια. Το αυτοκίνητο είχε τόσο μεγάλη ταχύτητα που εκτοξεύτηκε από το δρόμο».

Investigations are continuing after a car crashed into the campsite on Saturday in west Wales.

A baby was inside the tent that was struck by a car after it veered off the road, “flipped and rolled several times” before it crashed into Newgale campsite.https://t.co/KDVeSKfyfj pic.twitter.com/P859YeW0xP

— Sky News (@SkyNews) August 13, 2023