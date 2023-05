Στέψη βασιλιά Καρόλου: Η Πρόεδρος της Βουλής έκανε πους απς για να κρατήσει το σπαθί

Θα μπορούσε να είναι προετοιμασία για μία χολιγουντιανή ταινία, όμως όχι, η Πρόεδρος της Βουλής της Βρετανίας, Πένυ Μορντό προετοιμάστηκε με πους απς, για να κρατήσει το σπαθί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Η Βρετανίδα πολιτικός και μέλος των Τόρις Πένυ Μορντό έκανε προπονήσεις με διάφορες ασκήσεις, αλλά και πους απς, για να μπορέσει να δυναμώσει και να κατορθώσει να κουβαλήσει άνετα το ξίφος στην τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Την αποκάλυψη για τις προπονήσεις της Πένυ Μορντό, έκανε ο Βρετανός δημοσιογράφος, Matt Chorley, ο οποίος έγραψε στο Twitter για την προσπάθεια που έκανε η πολιτικός να κουβαλήσει το βαρύ σπαθί και να μην… κλατάρει.

«Μου είπε ότι έκανε πους απς για να προετοιμαστεί για να κουβαλήσει το ξίφος», ανέφερε ο δημοσιογράφος στο ποστ που έκανε.

