Στέψη βασιλιά Καρόλου: Σοκ με άλογο που τρόμαξε και έτρεξε προς το πλήθος ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά ήταν τα viral στιγμιότυπα από την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου και ένα από αυτά προκλήθηκε όταν άλογο φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει προς το πλήθος, προκαλώντας ανησυχία και φόβο.

Ένα άλογο που συμμετείχε στην πομπή της άμαξας του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα μετά την τελετή στέψης, τρόμαξε και άρχισε να τρέχει προς το συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Την ώρα που η άμαξα του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα περνάει από ένα δρόμο κοντά στη Λεωφόρο Μολ για να πάει στο Μπάκιγχαμ μετά τη στέψη, το άλογο ταράζεται και αρχίζει να κάνει πίσω βήματα και κύκλους, τρέχοντας προς τους στρατιώτες και το πλήθος που ήταν στην άκρη του δρόμου.

Ο κόσμος φαίνεται να κάνει στην άκρη και να προσπαθεί να αποφύγει το ταραγμένο άλογο, ενώ ο αναβάτης του τραβάει τα χαλινάρια για να το ηρεμήσει και να το ελέγξει. Αν και κανείς δεν φάνηκε να ποδοπατήθηκε, στο τέλος του βίντεο ένας από τους στρατιώτες φαίνεται να κουτσαίνει…

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή:

Footage shows the moment an out of control horse rammed into a crowd of people waiting along The Mall. #Coronation

Credit: @StephSpyro pic.twitter.com/0k6rOjTDJc

— Daily Express (@Daily_Express) May 6, 2023