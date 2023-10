Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου: Διακόπηκαν όλες οι πτήσεις μετά από απειλές επίθεσης

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο του Αμβούργου με αποτέλεσμα να διακοπούν όλες οι πτήσεις και όλα τα αεροπλάνα έχουν καθηλωθεί μετά από απειλές για αεροπλάνο που προέρχεται από το Ιράν.

Η πτήση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι από την Τεχεράνη και υπάρχει απειλή για βόμβα.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο πρακτορείο dpa.

#BREAKING : All flights at Germany’s Hamburg Airport are suspended due to a threat of an attack on an aircraft from the Iranian capital Tehran, an airport spokeswoman tells dpa. pic.twitter.com/DsqJcDJkAb

— dpa news agency (@dpa_intl) October 9, 2023