Σύνοδος Κορυφής: Συνάντηση Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του

Σε πολύ καλό κλίμα και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του.

Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ είχε ο Νίκος Δένδιας στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το tweet του Νίκου Δένδια:

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας «υπογραμμίσαμε τη σημασία θετικού κλίματος, διαύλων επικοινωνίας και συναντήσεων για τις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεργασία μας βάσει Διεθνούς Δικαίου και Αρχής καλής γειτονίας. Συμφωνήθηκε η επικοινωνία δύο πλευρών για την διευθέτηση Συνάντησης για δραστηριότητες Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)».

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξει επικοινωνία των δύο πλευρών προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ν. Δένδιας και Γ. Γκιουλέρ, συμφώνησαν επίσης να υπάρχει η δυνατότητας άμεσης μεταξύ τους τηλεφωνικής επικοινωνίας, εφόσον χρειαστεί, ενώ εξετάσθηκε και η δυνατότητα πραγματοποίησης εκατέρωθεν επισκέψεων.

I met with the Turkish Minister of Defence @tcsavunma, Mr. Yaşar Güler, on the margins of the Vilnius #NATO Summit.

We highlighted the importance of a positive environment, communication channels and meetings for our bilateral relations, and our cooperation on the basis of… pic.twitter.com/nEURVWEctq

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 12, 2023