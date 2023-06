ΣΥΡΙΖΑ: Ποιον δείχνουν ξένα ΜΜΕ ως διάδοχο του Τσίπρα

Ρεπορτάζ για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύει το Associated Press, αναφέροντας ως πιθανότερη διάδοχο για την προεδρία του κόμματος την Έφη Αχτσιόγλου.

Σχετικά με τον διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα, το Associated Press σημειώνει πως «η 38χρονη Έφη Αχτσιόγλου, πρώην υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει λάβει υποστήριξη από τμήμα του κόμματος για να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο, αλλά δεν έχει συζητήσει δημόσια τα σχέδιά της».

Από τη πλευρά του, το Bloomberg υπενθυμίζει τη δύσκολη σχέση του Αλέξη Τσίπρα το πρώτο του διάστημα ως πρωθυπουργός με τους Ευρωπαίους εταίρους αναφέροντας στην εισαγωγή του άρθρου του:

«Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάποτε εξόργισε τους Ευρωπαίους ηγέτες και έθεσε σε κίνδυνο τη συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ, παραιτήθηκε από το κόμμα του αφού το ποσοστό του στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής έπεσε κάτω από το ήδη χαμηλό αποτέλεσμα του Μαΐου».

Greece’s ex-Premier Alexis Tsipras, who once riled European leaders and put in danger the country’s participation in the euro area, resigns from his party https://t.co/EOaBT9wjhc

— Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2023