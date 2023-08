Τα clutches επέστρεψαν – ΦΩΤΟ

Το bag trend που έχει κερδίσει την προσοχή των απανταχού fashionistas αυτή την εποχή είναι τα clutches. Και αν πιστεύετε πως η συγκεκριμένη τσάντα είναι old fashioned, κάνετε λάθος καθώς στα catwalks της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023-24, τα μοντέλα κρατούσαν σχεδόν τα πάντα, από compact πούδρες στο show του Armani, μέχρι το στήθος τους στην περίπτωση της Ann Demeulemeester.

Οι οίκοι Miu Miu, Bottega Veneta, Gabriela Hearst, Ferragamo επέδειξαν πως τα clutches είναι πλέον σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούμε να τα εντάξουμε στα καθημερινά μας σύνολα.

Οι πιο stylish celebrities κρατούν ήδη clutch bags στις καθημερινές εμφανίσεις όπως η Kendall Jenner σε πρόσφατη έξοδο της επέλεξε μια τσάντα Jimmy Choo την οποία και κράτησε στον αγκώνα της ως clutch, ένα τρικ που μπορείτε εύκολα να υιοθετήσετε ακόμα και με μια μεγάλη τσάντα με λουράκια. H Rosie Huntington από την πλευρά της, πιστή στην less is more αισθητική της-που λατρεύουμε, προτιμά τα πιο sleek clutches από The Row και Alaia.