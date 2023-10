Ταϊλάνδη: 3 νεκροί και 5 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μπανγκόκ – Συνελήφθη ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα στο πολυτελές εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ Siam Paragon, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Η ταϊλανδέζικη αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο ένοπλο και σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόκειται για έναν 14χρονο.

JUST IN – Video footage shows the moment the shooter got arrested at Siam Paragon Mall in Bangkok. At least 3 dead, according to emergency services #พารากอนpic.twitter.com/2lqOIHWpxK

