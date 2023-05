«Τελειώνει με Εμάς»: Οι πρώτες φωτογραφίες της Μπλέικ Λάιβλι από τα γυρίσματα της ταινίας

Το «Τελειώνει με Εμάς», ένα από τα εμπορικότερα βιβλία των τελευταίων χρόνων με την υπογραφή της Colleen Hoover, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και εμφανίστηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα με την κοκκινομάλλα πλέον, Μπλέικ Λάιβλι.

Η λαμπερή ηθοποιός φαίνεται πως κλήθηκε να αλλάξει για άλλη μια φορά το look της, με σκοπό να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της Lilly Bloom στην επερχόμενη ταινία «It Ends With Us». Σε μια σειρά από φωτογραφίες που απαθανάτισαν την ηθοποιό το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, η Λάιβλι φαίνεται να έχει μακριά κόκκινα σγουρά μαλλιά, ενώ συμμετέχει στα γυρίσματα του φιλμ.

Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός φαίνεται να φοράει ένα μακρύ καφέ φόρεμα, το οποίο συνδυάζει με ροζ μπλούζα και magenta blazer. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν πρόκειται για βάψιμο ή περούκα, αφού η Λάιβλι εθεάθη με το φυσικό, κατάξανθο χρώμα της μόλις τρεις ημέρες πριν, στην συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ.

H νέα ταινία της Μπλέικ Λάιβλι

Το «It Ends With Us» είναι βασισμένο στο ωμόνυμο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ και ακολουθεί τη σχέση της Λίλι, μιας νεαρής κοπέλας, με τον Ράιλ, έναν επιτυχημένο νευροχειρούργο. Μερικοί λάτρεις του βιβλίου εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για την επιλογή της 35χρονης Λάιβλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μιας και η ηλικία της Λίλι στο βιβλίο είναι μόλις 23 ετών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λάιβλι καλείται να αλλάξει το hairstyle της για κάποιον ρόλο: Μόλις πριν από μερικά χρόνια, στην ταινία «The Rythm Section» του 2020, η γοητευτική ηθοποιός εμφανίστηκε με πολλά διαφορετικά κουρέματα, μεταξύ των οποίων κοντό μελαχρινό και κόκκινες αφέλειες. Επιπροσθέτως, στην ταινία «Green Lantern» του 2011 (όπου γνώρισε τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς), η Λάιβλι εμφανίστηκε με ίσιο, καστανό μαλλί.

Στο «It Ends With Us», η Λάιβλι συμπρωταγωνιστεί με τον ηθοποιό Τζάστιν Μπαλντόνι, ο οποίος επίσης σκηνοθετεί την ταινία.

Πηγή: bovary.gr