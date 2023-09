Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για τη νίκη Κασσελάκη

«Ο Στέφανος Κασσελάκης, ένας αουτσάιντερ χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην πολιτική στην Ελλάδα, αναδείχτηκε νικητής στις εσωκομματικές εκλογές του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ , του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της χώρας», έγραψε η βρετανική εφημερίδα Guardian και στο εκτενές άρθρο μεταξύ άλλων αναφέρει:.

Τι γράφει ο Guardian για το «φαινόμενο» Κασσελάκη και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ

«Στέλεχος ναυτιλίας στις ΗΠΑ, ο Κασσελάκης μπήκε στην κούρσα όταν ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του κόμματος τα τελευταία 15 χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μετά τη διπλή ήττα του Σύριζα στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο πρωθυπουργός από το 2015 έως το 2019, Τσίπρας είχε κρατήσει μια «ουδέτερη» στάση, αρνούμενος να υποστηρίξει υποψήφιο μετά την απρόσμενη νίκη του Κασσελάκη στον πρώτο γύρο την περασμένη εβδομάδα. Η νίκη του επιχειρηματία χαρακτηρίστηκε τόσο εκπληκτική όσο και πρωτοφανής».

O πρώην συνεργάτης της Goldman Sachs ανέλαβε την ηγεσία της ελληνικής αξιμωατικής αντιπολίτευσης , τιτλοφορείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

