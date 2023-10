Τραγωδία στη Βενετία: Έπεσε λεωφορείο από γέφυρα – Τουλάχιστον 20 νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν στην περιοχή Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, όταν λεωφορείο έπεσε από οδογέφυρα, το βράδυ της Τρίτης (3/10).

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών.

Το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο έπεσε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από την οδογέφυρα.

