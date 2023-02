Τραγωδία στον Παναμά: Έπεσε σε γκρεμό λεωφορείο – Δεκάδες νεκροί μετανάστες 

Τους 39 φτάνουν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στον Παναμά την Τετάρτη, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε πάνω από 60 μετανάστες, με προορισμό τις ΗΠΑ, έπεσε από τον γκρεμό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε τους μετανάστες σε έναν καταυλισμό στο Chiriqui – μια επαρχία στο δυτικό Παναμά που συνορεύει με την Κόστα Ρίκα – όταν ο οδηγός «έχασε» την είσοδο με αποτέλεσμα να κάνει αναστροφή, να συγκρουστεί με ένα μικρό λεωφορείο, να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέσει στον γκρεμό.

At least 39 migrants die in bus crash off Panama cliff https://t.co/LjORdl6Fpd pic.twitter.com/Pa90iOzymk

— Reuters (@Reuters) February 15, 2023