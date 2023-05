Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκαλύπτει γιατί περπατά ένα βήμα πίσω από τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο δεν την βλέπουμε συχνά να βαδίζει δίπλα-δίπλα με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Η σταρ, καλεσμένη στην εκπομπή Live with Kelly and Mark, είπε ότι συχνά φωτογραφίζεται ένα βήμα πίσω από τον σύζυγό της όταν κρατιούνται χέρι-χέρι και αποκαλύπτει ότι αυτό οφείλεται… στη διαφορά ύψους.

«Ο Μπεν είναι 1,90 – 1,93 και εγώ είμαι μικροσκοπική, είμαι πιο κοντή. Είμαι περίπου 1,67. Αλλά τα καταφέρνουμε. Είναι πιο ψηλός και ο ώμος του είναι εκεί πάνω και περπατώ ένα βήμα πίσω του, απλά για να αντισταθμίσω», συνέχισε. «Με το οποίο δεν έχω πρόβλημα» επεσήμανε προσθέτοντας ότι συχνά περπατούν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου γιατί είναι «πολύ στοργικοί».

Jennifer Lopez promises new album about Ben Affleck love story is her most inspired music 'in 20 years' https://t.co/SFBPGnYpGO

