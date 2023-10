Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Παπαράτσι τους απαθανάτισαν να λογομαχούν – Τι συμβαίνει με το ζευγάρι; ΦΩΤΟ

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπέν Άφλεκ είναι όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz.

Μάλιστα τον Αύγουστο είχαν μοιραστεί με τους ακόλουθούς τους, στιγμές από την γιορτή των 51ων γενεθλίων του Μπεν.

Όμως όπως φαίνεται δεν είναι όλα ρόδινα στην σχέση τους αφού οι παπαράτσι τους «συνέλαβαν» σε μια στιγμή έντασης.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το «Page Six» από το Λος Άντζελες εμφανίζεται το ζευγάρι σε στιγμές έντασης μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και σε αυτές εμφανίζεται ο Άφλεκ να κάνει έντονες χειρονομίες ενώ βρίσκεται στη θέση του, ενώ η Λόπεζ φαίνεται να τον ακούει χωρίς να αντιδρά.

Σε άλλα καρέ η Λόπεζ κοιτάει θυμωμένη αρχικά μπροστά της, και στην συνέχεια τον άντρα της όσο εκείνος της μιλούσε.

Φήμες αναφέρουν ότι η Λόπεζ είναι εξοργισμένη λόγω των φωτογραφιών που διέρρευσαν με τον άντρα της και την πρώην σύζυγό του να κάνουν παρέα.

Ωστόσο πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει: «Η σχέση της Τζένιφερ Γκάρνερ και του Μπεν Άφλεκ βελτιώθηκε από τότε που μπήκε στη ζωή τους η JLO. Ο Μπεν είναι υγιής. Το δράμα του παρελθόντος και τα συναισθήματα του διαζυγίου έχουν περάσει προ πολλού και όλοι μαζί τα καταφέρνουν. Όλα είναι πραγματικά καλά αυτή τη στιγμή».

Jennifer Lopez, Ben Affleck have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/fxsxBxc6Gb pic.twitter.com/bbZyTwvkUb

— Page Six (@PageSix) October 1, 2023