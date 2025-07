Νέο «κύμα» καύσωνα στην Βρετανία, προειδοποίηση από τις αρχές

Έχουμε μπει στον Ιούλιο και νέα άνοδο καταγράφουν οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο βιώνει το τρίτο «κύμα» καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 34°C την Παρασκευή και πιθανώς το Σάββατο, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επεκτείνει τις κίτρινες προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε όλες τις περιοχές της Αγγλίας, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου.

Οι προειδοποιήσεις σημειώνουν ότι οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά από τον καιρό – λόγω αυξημένης ανάγκης ή αύξησης των θανάτων. Οι κίτρινες προειδοποιήσεις είναι λιγότερο σοβαρές από τις πορτοκαλί οι οποίες εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων περιόδων καύσωνα φέτος.

Η Νοτιοανατολική Ουαλία, η κεντρική, η νότια και η νοτιοανατολική Αγγλία πιθανότατα θα δουν τον πιο ζεστό καιρό την Παρασκευή ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας έχει εκδώσει αυστηρή «προειδοποίηση για πυρκαγιές» και προτρέπει τους πολίτες να «σκέφτονται δύο φορές» έτσι ώστε να παραμείνουν ασφαλείς.

