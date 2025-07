Ινδία: Άγριο έγκλημα με πατέρα να σκοτώνει την κόρη του ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο έγκλημα έγινε στην Ινδία, όπου ένας πατέρας σκότωσε την 25χρονη κόρη του η οποία είναι τενίστρια, με τον παιδοκτόνο να υποστηρίζει ότι σκότωσε την κόρη του επειδή ένιωθε ντροπή όταν άκουγε συγχωριανούς του να του λένε ότι «σε ζει από τις επιτυχίες της».

Ο 49χρονος Ντιπάκ Γιαντάβ πυροβόλησε πέντε φορές την 25χρονη Ραντίκα Γιαντάβ στην κουζίνα του σπιτιού της το πρωί της Τετάρτης με τρεις σφαίρες να πετυχαίνουν την τενίστρια στην πλάτη.

Ο θείος και ο ξάδερφος της 25χρονης την μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου, όμως, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

#WATCH | Gurugram Tennis Player murder case | Father of deceased Radhika Yadav, accused Deepak Yadav being brought out of the court. He has been sent to 1-day Police remand. pic.twitter.com/uyi4losDwh

— ANI (@ANI) July 11, 2025