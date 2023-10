Βέλγιο: Τρένο με ευρωβουλευτές έφτασε στη Disneyland αντί για το Στρασβούργο

Στη Disneyland στο Παρίσι, αντί για το Στρασβούργο που ήταν προγραμματισμένο, έφτασε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βρυξέλλες-Στρασβούργο, όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Soir και αναρτήσεις επιβαινόντων. Φαίνεται ότι πρόκειται για λάθος του SNCF (εθνική ένωση σιδηροδρόμων Γαλλίας), όπως αναφέρει η εφημερίδα.

Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ήταν μεταξύ άλλων μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεργάτες ευρωβουλευτών οι οποίοι μεταβαίνουν στο Στρασβούργο για τις εργασίες της ολομέλειας που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Σε επικοινωνία με το BFMTV, η SNCF επιβεβαίωσε το περιστατικό: «Η SNCF Réseau ζητά συγγνώμη από τους επιβάτες για την καθυστέρηση του τρένου Βρυξέλλες-Στρασβούργο. Η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε προς τη Marne-La-Vallée αντί να πάρει τη γραμμή υψηλής ταχύτητας».

A Mickey Mouse Parliament?

An EU train to Strasbourg took a wrong turn and ended up at… Disneyland. https://t.co/GRp89TgdWe

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 16, 2023