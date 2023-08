Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής: Για πόσο καιρό πρέπει να τα καταναλώνεις;

Τα συμπληρώματα διατροφής και οι βιταμίνες μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις μη ισορροπημένης διατροφής και να είναι πραγματικά ωφέλιμα για τον οργανισμό μας.

Όταν παίρνεις βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής χωρίς να βλέπεις άμεσα αποτελέσματα, μπορεί να αναρωτηθείς: Δρουν αμέσως ή πρέπει να περιμένεις για να δεις αποτελέσματα; Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος, η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας. Ο κύριος λόγος για τον οποίο ο γιατρός συνταγογραφεί βιταμίνες και συμπληρώματα, είναι η αντιμετώπιση των αντίστοιχων ελλείψεων σε σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας συστατικά. Έτσι, το χρονικό διάστημα κατανάλωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό ανεπάρκειας.

Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνεις βιταμίνες και συμπληρώματα;

Πόσο καιρό χρειάζεται για να δράσει η βιταμίνη D;

Αν και τα αποτελέσματα της πρόσληψης βιταμίνης D μπορεί να μην είναι άμεσα, μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν καλύτερη συγκέντρωση και υψηλότερα επίπεδα ενέργειας μετά από μερικές εβδομάδες λήψης συμπληρωμάτων. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν 6 εβδομάδες ή περισσότερες για να επανέλθουν τα επίπεδα βιταμίνης D στο φυσιολογικό.

Η βιταμίνη D παίζει τεράστιο ρόλο στην υγεία των οστών, τη μυϊκή αντοχή και τη σωστή, γνωστική λειτουργία. Ανάλογα με τα επίπεδα ανεπάρκειας, την ηλικία του ατόμου, άλλες καταστάσεις υγείας και το σωματικό βάρος, οι γιατροί μπορεί να συστήσουν διαφορετικές δόσεις και διάρκεια θεραπείας για τη βιταμίνη D. Η τυπική διάρκεια της λήψης συμπληρωμάτων βιταμίνης D κυμαίνεται από 3–6 μήνες.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να δράσει η βιταμίνη Β12;

Σε περιπτώσεις αναιμίας που προκαλείται από ανεπάρκεια Β12, μπορεί να συνταγογραφούνται ενδομυϊκές ενέσεις καθημερινά για μία εβδομάδα. Συνήθως, με τις ενέσεις Β12, ένα άτομο μπορεί να παρατηρήσει βελτιώσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Έρευνες επίσης, έδειξαν ότι η υπογλώσσια χορήγηση της Β12 είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος καθώς απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστούν 7-8 εβδομάδες πριν βελτιωθούν συμπτώματα που σχετίζονται με την ανεπάρκεια της B12.

Μια δίαιτα που δεν περιέχει κρέας, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12. Καθώς αυτή η βιταμίνη δεν παράγεται φυσικά στο σώμα, τα άτομα που ακολουθούν vegan δίαιτες μπορεί να χρειαστούν συμπληρώματα Β12. Η Β12 είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη και η οποία απεκκρίνεται εύκολα με τα ούρα. Επομένως, άτομα με χρόνια ανεπάρκεια ή άτομα που ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε Β12 μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνουν καθημερινά συμπληρώματα Β12 εφ’ όρου ζωής.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δράσουν οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα για τα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια;

Τα συμπληρώματα και οι βιταμίνες για τα μαλλιά, τα νύχια και το δέρμα, μπορεί να χρειαστούν έως και 3 μήνες ή περισσότερο για να δείξουν σημαντικά αποτελέσματα. Ο χρόνος αποκατάστασης, ωστόσο, μπορεί να εξαρτάται από τον σωματότυπο και τη μορφή της βιταμίνης.

Οι βιταμίνες Β12, Α, C και Ε σχετίζονται με την καλύτερη υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών. Καθώς τα τριχοθυλάκια είναι διαρκώς διαιρούμενα κύτταρα, η Β12 είναι απαραίτητη για τη σταθερή κυτταρική διαίρεση και λειτουργία τους και σε ελλείψεις μπορεί να αναστρέψει το γκριζάρισμα των μαλλιών. Η βιταμίνη C είναι επίσης μια σημαντική βιταμίνη για την παραγωγή κολλαγόνου και η οποία υποστηρίζει την υγεία του δέρματος.

Πώς μπορείς να καταλάβεις εάν οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα λειτουργούν;

Το πρώτο βήμα που μπορεί να συστήσει ο γιατρός σου πριν συνταγογραφήσει μια βιταμίνη είναι μια εξέταση αίματος για να διαπιστωθεί εάν έχεις έλλειψη σε βιταμίνες ή άλλα απαραίτητα για την υγεία σου στοιχεία. Μετά τη λήψη συμπληρωμάτων, ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις εάν οι βιταμίνες δρουν, είναι μέσω μιας άλλης εξέτασης αίματος, προκειμένου να διαπιστώσεις εάν χρειάζεσαι περαιτέρω συμπληρώματα.

Τα σημάδια βελτίωσης με τα συμπληρώματα βιταμινών δεν είναι άμεσα, ωστόσο, μερικοί άνθρωποι μπορεί να δεις συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η βιταμίνη D, για παράδειγμα, σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα ενέργειας και καλύτερη συγκέντρωση μετά από 2-3 εβδομάδες χρήσης. Από την άλλη, το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσεις μετά τη λήψη συμπληρωμάτων B12 είναι η βελτίωση συμπτωμάτων όπως η κόπωση και τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας.

Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες. Η βιταμίνη C χαρίζει πιο φωτεινό και υγιές δέρμα. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη C σχετίζεται με τα επίπεδα ντοπαμίνης και τη ρύθμιση της διάθεσης. Έτσι, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη διάθεση μετά από μια σύντομη λήψη συμπληρωμάτων.

Πηγή: ladylike