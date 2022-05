Βλαντιμίρ Πούτιν: Νέα δημοσιεύματα για την υγεία του – Βαριά άρρωστος, με καρκίνο του αίματος

Δημοσίευμα του περιοδικού New Lines υποστηρίζει ότι ο 69χρονος πρόεδρος της Ρωσίας έχει καρκίνο του αίματος. Ο παραπάνω ισχυρισμός βασίζεται σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχει το περιοδικό και σε αυτό φέρεται να μιλά ένας Ρώσος ολιγάρχης με στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και να περιγράφει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «πολύ άρρωστος με καρκίνο του αίματος». Δεν προσδιορίζεται ωστόσο ο τύπος του καρκίνου του αίματος.

Επίσης, ότι ένα «άκρως απόρρητο σημείωμα» – όπως αναφέρει το δημοσίευμα – εστάλη από τα κεντρικά γραφεία της εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας, σε όλους τους περιφερειακούς διευθυντές της, το οποίο αναφερόταν στην διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Οι διευθυντές έλαβαν περαιτέρω οδηγίες να διαψεύσουν οποιεσδήποτε φήμες τυχόν κυκλοφορήσουν στις τοπικές μονάδες της FSB.

Σύμφωνα με πηγή σε μια από τις περιφερειακές μονάδες που είδε το υπόμνημα, αυτή η άνευ προηγουμένου οδηγία είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, με τους περισσότερους αξιωματικούς της FSB ξαφνικά να καταλήγουν να πιστέψουν ότι ο Πούτιν πάσχει πράγματι από μια σοβαρή ασθένεια» αναφέρει ο Christo Grozev, επικεφαλής ερευνών στο Bellingcat, ένα αξιόπιστο site ιατροδικαστικών ερευνών.

To δημοσίευμα του περιοδικού New Lines συνεχίζει με λεπτομέρειες για ενδείξεις που συντείνουν στο ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι άρρωστος, όπως το περπάτημά του, κάτι που μετέδωσαν και πριν από λίγες ημέρες και άλλα διεθνή μέσα. Αναφέρεται επίσης στην αλλαγμένη εμφάνιση του Βλαντιμίρ Πούτιν -το πρόσωπό του είναι πιο πρησμένο- και εικάζεται ότι αυτό είναι παρενέργεια κάποιου φαρμάκου.

.@michaeldweiss obtained a recording of an oligarch close to the Kremlin saying Vladimir Putin is “very ill with blood cancer.” Is this the truth, a rumor or clever disinformation intended to make a paranoid dictator look ripe for removal? @newlinesmag https://t.co/BjmQXlel8u

— New Lines Magazine (@newlinesmag) May 12, 2022