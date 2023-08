Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια με την κατάρρευση συστήματος ελέγχου – «Παγώνουν» και οι αφίξεις

Στην Βρετανία έχει προκληθεί εναέριο κυκλοφοριακό χάος, καθώς ένα «τεχνικό πρόβλημα» έχει πλήξει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιούν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις πτήσεις.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «τεχνικά προβλήματα» και ότι «εφάρμοσε περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για τη διατήρηση της ασφάλειας». «Οι μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν τη βλάβη. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει αυτό».

Δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τι το προκάλεσε ή πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την επιδιόρθωσή του.

We are aware NATS is currently experiencing a technical issue. We are seeing delays, and cancellations are likely. We apologise for any inconvenience and ask you to contact your airline for further information.

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) August 28, 2023