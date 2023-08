Βρετανία: Μαχητικά Typhoon αναχαίτισαν δύο ρωσικά βομβαρδιστικά βόρεια της Σκωτίας – ΒΙΝΤΕΟ

Μαχητικά Typhoon της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχαίτισαν σήμερα δύο ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας σε διεθνή εναέριο χώρο βόρεια της Σκωτίας, εντός της βόρειας περιοχής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Λονδίνο.

RAF Typhoon jets intercepted Russian bombers flying north of Scotland in the early hours of this morning.

Security and defence analyst Professor Michael Clarke says “these things happen relatively regularly” in the NATO airspace.

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2023