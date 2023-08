Βρετανία: «Το περιστατικό δεν θα προκύψει ξανά» – Ζημιά πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τις αεροπορικές

Το τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας που προκάλεσε την ακύρωση χιλιάδων εναέριων δρομολογίων και καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τη Βρετανία τη Δευτέρα (28/8) διορθώθηκε και δεν θα προκύψει ξανά, δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS).

Χιλιάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο εξωτερικό μετά την ακύρωση τη Δευτέρα 1.500 πτήσεων, ενώ η διατάραξη των προγραμμάτων συνεχίστηκε και την Τρίτη. Το γεγονός ότι πρόκειται για περίοδο αιχμής στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών σημαίνει ότι σε αυτούς που επηρεάστηκαν δεν προσφέρονται εναλλακτικές πτήσεις για μέρες.

